Recesia hýbe aj sektorom železničnej prepravy

Železničiarom sa podarilo napriek všetkým komplikáciám uzavrieť vlaňajšok medziročne s lepšími číslami. Doterajšie výsledky aktuálneho roka však naznačujú, že sa blížia ťažšie časy. V doposiaľ dostupných údajoch za prvých osem mesiacov badať klesajúci trend v množstve prepraveného tovaru aj v prepravných výkonoch nákladnej železnice.

Oba parametre sa v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku prepadli približne o štyri percentá. Najsilnejším hráčom na trhu so značným náskokom naďalej ostáva štátny gigant ZSSK Cargo, ktorému sa vlani podarilo zlepšiť tržby o dve a pol percenta, čo je o percento viac ako rok predtým. Rýchlejší rast si pripísal aj jeho najväčší konkurent, Budamar Logistics. Vlaňajšie tržby medziročne vyššie o viac než deväť percent ho priblížili k hranici dvestomiliónových tržieb. Najväčší súkromný dopravca navyše tento rok rebrandoval svoje portfólio. Trinástka spoločností skupiny sa od júna prezentuje pod spoločným názvom Budamar Group.

Nepríjemné správy zo sveta

Minulý rok bol pre nákladné železnice komplikovaný. Ukrajina, ktorá je tradičným zdrojom železnej rudy, teda hlavnej suroviny hutníckeho priemyslu, začiatkom roka prestala uspokojovať prepravné požiadavky európskych klientov. Príčin je viacero. Na jednej strane je to štrajkujúci personál a na druhej chýbajúca kapacita nákladných vozňov a nedostatok prevádzkyschopných rušňov. Keďže európske oceliarne nemohli v dôsledku ukrajinského výpadku pozastaviť svoju výrobu, začali sa obzerať po alternatívnych zdrojoch surovín. Našli ich v poľských, jadranských a čiernomorských prístavoch. Dopravcovia im pri zabezpečení dodávok vyšli v ústrety, vyžiadalo si to však svoju daň. „Z ekonomického pohľadu je pre ZSSK Cargo veľký rozdiel, či sa prepravujú suroviny z Ukrajiny v ukrajinských, prípadne ruských vozňoch a na našom území sú ťahané našimi širokorozchodnými rušňami určenými na tieto prepravy alebo či vozíme navyše milión ton železnej rudy a uhlia až z baltských prístavov vlastnými rušňami a vozňami, ktoré by sme mohli využívať na inú prepravy. Pritom naše technické kapacity na širokorozchodnej trati sú nevyužité,“ vysvetľuje nepriaznivú situáciu hovorkyňa štátneho železničného dopravcu Silvia Kuncová. Aktuálne problémy s dodávkami, zdá sa, nie sú v takom rozsahu ako vlani, naopak, ukrajinské kapacity sa dostali na viac-menej pôvodnú úroveň. „Väčšina hutníckych spoločností v našom regióne prestala nakupovať železné rudy zo zámoria a nákup surovín realizuje z Ukrajiny a Ruska,“ uvádza prevádzkový riaditeľ skupiny Budamar Ľubomír Loy.

Tam, kde potrebujeme doslova každú ruku, celkový objem prepráv takmer nepoklesol

