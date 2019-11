Slovenské biznisové expedície do zahraničia

Koncerny, ktoré globálne dosahujú tržby v miliardách eur, na Slovensku nikdy nevzniknú.

20.11.2019

Päťmiliónový tunajší trh je totiž mimoriadne malý na rozbeh veľkých biznisových modelov. Preto sa aj Slováci, ktorí majú apetít na naozaj veľký biznis, musia skôr či neskôr začať obzerať po prikúpení firiem na väčších zahraničných trhoch. Stále totiž platí, že to, čo dokázal napríklad slovenský tvorca antivírusových programov Eset, je jedinečný a ťažko opakovateľný počin.

Eset narásol na podnik s celosvetovou distribúciou a takmer polmiliardovými tržbami vďaka tomu, že vynašiel originálne riešenia žiadané celým svetom. V odvetví IT navyše vzdialenosť konečného zákazníka od dodávateľa nehrá takmer žiadnu rolu. V tradičných odvetviach viac nadviazaných na región to majú Slováci o to ťažšie.

Istota poznaného

Do biznisov v zahraničí sa púšťajú väčšinou len najväčší hráči domáceho biznisu. Akvizície zabehnutých firiem, rovnako ako napríklad výstavba novej fabriky, sú drahé. Veľa prostriedkov a úsilia stojí už príprava na posun do cudziny. Každá krajina má inú legislatívu a iné obchodné zvyklosti. Právnici a poradcovia znalí miestnych špecifík sú nutnosťou.

