Strojári veria, že udržia rast

Mnohé strojárske firmy na Slovensku v poslednom období vynakladajú značné investície do svojho rozvoja.

20.11.2019, 09:34 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

To naznačuje, že ich pracovníci do budúcnosti rátajú s rastom výroby, tržieb i zisku napriek prvým signálom o ochladení ekonomiky. Skúsenosti potvrdili, že inovácie a princípy Priemyslu 4.0 otvárajú priestor na novú spoluprácu, pomáhajú vytvoriť podmienky na úspech v súboji s konkurentmi a prekonávať nepriaznivý vývoj na trhu.

Aj to bol dôvod, prečo sa napríklad zabehnutá slovenská spoločnosť Matador na jeseň rozhodla posunúť svoju investíciu v Nitre do druhej fázy. Rosinovci spoločne s portugalským majoritným vlastníkom ich automotive divízie, skupinou Sodecia Group, predstavili projekt, ktorý čakal na nitriansku automobilku Jaguar Land Rover. A na jej nový model.

Nový model, nový biznis

V existujúcom závode pri Nitre si to vyžadovalo investovať do novej výrobnej linky a modernejších technológií. Podľa údajov zo spoločnosti projekt pohltí zhruba 33 miliónov eur. Nové lisovacie technológie sú už v závode nainštalované. „Pre model Land Rover Defender budeme dodávať lisované dielce, nitované a zvárané zostavy. Dohromady je to 86 finálnych dielcov, prioritne hliníkových,“ informuje hovorkyňa skupiny Matador Holding Michaela Bereta.

