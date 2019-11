Technológie v službách štátu

Je rušný deň a čínsky obchodník s uhlím Lao Tuan sa chystá cestovať do Pekingu. Počas cesty na stanicu rýchlovlaku si spomenie, že nemá kúpený cestovný lístok. Snaží sa to vyriešiť cez mobilnú aplikáciu vlakovej spoločnosti, no tá mu kúpu aj po niekoľkých pokusoch nechce dovoliť. Podobnú situáciu v inom kúte Číny zažíva podnikateľka Hie Wen, nepodarí sa jej kúpiť spiatočnú letenku z pracovnej cesty. Ani v jednom prípade však nešlo o žiaden výpadok predaja elektronických lístkov. Obaja sa totiž ocitli na takzvanom čiernom zozname čínskych úradov.

Začiatok článku znie síce ako úryvok z nejakého dystopického diela, v Číne to však takto funguje už od roku 2014. Vláda vtedy prišla so systémom takzvaného sociálneho kreditu, ktorý v západnom svete vyvolal vlnu zdesenia. Systém hodnotí správanie ľudí napríklad pomocou pouličných kamier s rozpoznávaním tvárí, mobilu, sociálnych sietí alebo úradných záznamov. Toto sociálne inžinierstvo vlastne využíva prostriedky, ktoré sú už prítomné na celom svete. Argumentom tamojšieho mocenského aparátu je vytvorenie dôveryhodného sociálneho prostredia, väčšia bezpečnosť a čistota v krajine. Štátna moc tak okrem zákonov chce určovať aj morálne pravidlá a dosiahnuť ich dodržiavanie. „V ktorejkoľvek slobodnej krajine by nasledovala vzbura proti takémuto bodovaniu ľudí, a to napriek tomu, že by to asi aj malo nejaké pozitívne účinky,“ hovorí pre TREND vojenský a bezpečnostný analytik z Česka Lukáš Visingr.

Systém cukor a bič

Systém funguje na princípe čiernych a červených zoznamov. Za priestupky a prehrešky sú sankcionovaní, za dobré správanie zase odmeňovaní. „Sankcionovanie však má presah do celkového zaradenia človeka v spoločnosti. Druhá vec je, že sa to netýka vecí, ktoré by sme u nás považovali za delikty. Má to aj politický presah, pretože sa sankcionuje aj akýkoľvek náznak odporu proti režimu v krajine,“ vysvetľuje TRENDU Matej Šimalčík zo Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií (CEIAS).

Sociálny kredit sa ľuďom znižuje takmer za čokoľvek, na čo majú kontrolné úrady dosah. Ak niekto prechádza na červenú, neplatí dane a pokuty, bol právoplatne odsúdený za ohováranie a neospravedlnil sa, fajčí na autobusovej zastávke, kritizuje režim v krajine či dokonca ide so psom bez vôdzky. Trestom za tieto prehrešky môže byť napríklad aj zákaz kupovať cestovné lístky na vlak alebo lietadlo.

