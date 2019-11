20.11.2019, 09:34

Koncern Volkswagen zhoršil svoje strednodobé vyhliadky prevádzkového zisku a tržieb. Tržby by v roku 2020 mali byť minimálne o 20 percent vyššie v porovnaní s rokom 2016, uviedol to finančný riaditeľ Frank Witter. Koncern pôvodne počítal v tomto období s nárastom minimálne o 25 percent. Witter ako dôvod uviedol zmenu podmienok na automobilovom trhu. Volkswagen zaznamenal v roku 2016 tržby vo výške 217 miliárd eur. Na budúci rok by mali dosiahnuť minimálne 261 miliárd eur. Pôvodne spoločnosť počítala s tržbami o 10 miliárd eur vyššími. Prevádzkový zisk by mal na budúci rok dosiahnuť 18,25 miliardy eur.

22-tisíc Ak by sme v počte bytov na obyvateľa chceli do roku 2030 dobehnúť priemer EÚ, museli by sme ročne postaviť približne 22-tisíc bytov. Je to o 6-tisíc viac ako doterajší priemer.

Kúpna sila Čechov a Slovákov sa od rozdelenia spoločného štátu vyvíjala výrazne odlišne. Česi si 30 rokov po páde socializmu môžu z priemerného platu kúpiť o 36 percent viac základných potravín ako Slováci. Slováci si zase môžu dovoliť viac základných služieb.

