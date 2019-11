Ako legalizovať primitívnu pomstu? Kiska i Naď to už vedia

Názor | Buďme féroví. V kauze trestného stíhania poslanca za OĽANO Jaroslava Naďa pre únik utajovanej skutočnosti sme zatiaľ počuli len jednu stranu – obvineného a jeho právneho zástupcu.

27.11.2019, 10:13 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Nevieme, akými informáciami o jeho konaní disponuje NAKA, ktorá ho obvinila. Cez údajne nevhodné vyzvedanie informácií o vyšetrovaní kauzy ruského agenta Sergeja Skripaľa poslanec a dlhoročný bezpečnostný analytik vraj ohrozil bezpečnosť štátu. Bohužiaľ, v tejto rovine to zatiaľ aj zostane, pretože prípad sa nachádza v prísne utajovanom režime.

J. Naď sa bráni, že len položil súvisiacu otázku svojmu kamarátovi z oblasti bezpečnostných zložiek a nikdy na ňu nedostal odpoveď. Lenže Trestný zákon hovorí, že na naplnenie skutkovej podstaty stačí už len to, že niekto vyzvedá informáciu označenú ako prísne tajnú s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe.

Či sa mu to podarilo, alebo nie, je irelevantné. V tomto smere je podstatné to, či sa J. Naď pokúšal zistiť informácie o Skripaľovej kauze aj nejakým sofistikovanejším spôsobom a ako chcel s nimi ďalej naložiť. Ak by celým jeho prečinením mala byť jedna SMS, tak jeho stíhanie by bolo priam kočnerovským zneužitím bezpečnostných zložiek.

Okolnosti Naďovho obvinenia vzbudzujú podozrenie, že tu niekto zabíja

