Ako vyrobil Putin z trhovej ekonomiky autoritársku kleptokraciu

Charakter ruského štátu nikdy nebol predurčený. To, ako vyzerá dnes, bola voľba súčasného prezidenta

27.11.2019, 10:13 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Keď sa v decembri 1991 rozpadalo sovietske impérium, neznámy podplukovník tajnej služby KGB bol v úlohe pozorovateľa. Pád komunizmu zanechal v mnohých Rusoch traumu. Negatívne zasiahol aj agenta, ktorý si povedal, že podobná tragédia sa nesmie zopakovať. Tým agentom bol vtedy 39-ročný podplukovník Vladimir Putin.

Príbeh Ruska posledných dvoch dekád by sa dal opísať ako cesta od trhovej ekonomiky k autoritárskej kleptokracii. Témou sa zaoberá Anders Aslund v knihe Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy. Tento Švéd napísal niekoľko kníh o ekonomikách krajín východnej Európy aj o samotnom Rusku.

Dejiny nie sú predurčené

Ako rozmýšľa V. Putin? Čo chce s Ruskom dosiahnuť, koho počúva a ako riadi štát? Tieto otázky mátajú znalcov a analytikov zaoberajúcich sa Ruskom tak ako kedysi sovietológov dianie za múrmi Kremľa v dvadsiatom storočí.

