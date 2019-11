Elektropatriotizmus

27.11.2019, 10:13

Čo je doma, to sa počíta. Aj tak sa dajú chápať plány skupiny Volkswagen na najbližších päť rokov. Nemci sa rozhodli staviť pomerne razantne na elektromobilitu a definitívne tak dali dnešnej dobe nálepku elektrická. Vyjde ich zhruba na 33 miliárd eur.

Nič iné sa od globálneho lídra ani neočakávalo. V kľúčových momentoch má nastavovať trendy, byť rozhodujúcim hráčom, keď ostatní ešte len nazerajú spoza opony. Nemecký koncern však pridal niečo navyše. Dal jasne najavo, že ak ide o nové trendy, určovanie trhového smeru na roky dopredu, obrovské investície, ako je tá najnovšia, domáci Nemci sú na prvom mieste.

Napriek tomu, že ich automobilka bude musieť pre vyššie platy v domovskej krajine v porovnaní s inými lacnejšími pracovnými trhmi preplatiť. Preto produkciu dvoch desiatok miliónov elektromobilov v najbližšej dekáde vyrobí z deviatich fabrík koncernu päť nemeckých. Dostanú vývoj, výrobu, novinky a ešte aj o desať percent viac kapitálu, než sa pôvodne plánovalo.

To je v poriadku, akokoľvek to iné podniky mimo vybranej deviatky s rovnakou dvojicou písmen VW v znaku vnímajú. Môže sa im to dokonca zdať neférové. Pre Nemcov predsa dlhé roky vyrábajú lacnejšie a novú produkciu si zaslúžia viac.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť