Génius česko-slovenskej dejepisnej súťaže

27.11.2019, 10:13

Je to už niekoľko rokov, keď mi zavolali z vrátnice. „Je tu nejaký Miroslav Stulák z Chebu a rád by s vami hovoril.“ Mám v meste dve sesternice, a tak som prerušil písanie článku a zbehol dve poschodia. Pomenší pán s okuliarmi v saku vyzeral ako gymnaziálny profesor, ktorým skutočne aj bol. Spoločne s niekoľkými študentmi mi priniesol veľkú brožúru na kriedovom papieri o dejepisnej česko-slovenskej súťaži stredoškolákov, ktorej finále sa už od začiatku 90. rokov koná v Stulákovom domovskom Chebe.

Učiteľ prišiel ešte niekoľkokrát a tento rok ma do Chebu pozval. Dostal som za úlohu vymyslieť niekoľko otázok, témou boli roky 1978 až 1992. Obzvlášť zákerná bola tá, či sa v Bratislave za komunizmu vyrábali automobily značky Škoda.

V Stulákovej dejepisnej súťaži platí heslo: „Raz vidieť je lepšie, ako stokrát o tom počuť.“ Zo stoviek trojčlenných družstiev z Česka a zo Slovenska sa do finále v Chebe, romantickom nemeckom meste na úplnom západe Česka, prebojuje vždy 75. Presne toľko sa zmestí do sály tamojšej ekonomickej fakulty. Študenti a profesori, desiatka českých a slovenských historikov, veľvyslanci, vysokí politici aj zopár novinárov už má navyše pred súťažou za sebou večer v Chebe či susedných Františkových Lázňach. Počas 28. ročníka dotiahol M. Stulák organizáciu k dokonalosti. Všetko sa začína úderom deviatej a končí presne o pol tretej. Študentom sa prihovárajú aj ľudia známi z politiky ako Alexandr Vondra, Jan Ruml či historik Vilém Prečan, z videa položí jednu otázku slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Keď niekto päťminútové vystúpenie pretiahne na osem, ako slovenský veľvyslanec v Česku Peter Weiss, tak jeho český náprotivok Tomáš Tuhý to musí zvládnuť za dve minúty.

Študentov čaká päť kôl testov, ktoré sa okamžite opravia, skontrolujú, potom sa všetko spočíta, o druhej sa už začínajú vyhlasovať víťazi. Tento rok prvýkrát dominovali Slováci, študenti z Gymnázia Lučenec. Vyhrávajú slušné notebooky. Tie sú však v Stulákovom rozpočte na súťaž len kvapkou v mori, každý rok musí zohnať okolo stotisíc eur. A to aj od sponzorov ako SPP, nadácia EPH či nemeckej stavebnej firmy Markgraf. Už v momente, keď sa 28. ročník končí, oznamuje M. Stulák termíny krajských kôl budúceho roka. Netajím obdiv. Potom mi napadne opýtať sa učiteľa: „A čo vám na to celé hovorí manželka?“ „To si asi viete predstaviť.“