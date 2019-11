Hodina klímy či financií? Prečo sú nové predmety v školách zlý nápad

Nový predmet vychádza z iniciatívy nového talianskeho ministra školstva Lorenza Fioramontiho z Hnutia piatich hviezd.

27.11.2019, 10:13 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Ten si okrem iného vyslúžil kritiku opozície po tom, čo otvorene podporoval študentov a žiakov, aby vynechali školu a zúčastnili sa na demonštráciách za záchranu svetovej klímy Fridays For Future.

Od nového školského roka v septembri 2020 budú musieť všetky štátne školy vyčleniť 33 hodín ročne, čo je priemerne asi hodina týždenne, otázkam klímy. Podľa talianskeho ministra a bývalého profesora ekonómie na Pretórijskej univezrite v Juhoafrickej republike sa aj mnohé klasické predmety, ako je geografia, matematika a fyzika, budú po novom vyučovať z perspektívy udržateľného rozvoja.

Ako znenávidieť Gretu

Má sa Taliansko stať príkladom a mali by podobné povinné hodiny, ktoré by reflektovali aktuálne dianie vo svete, vznikať v školách po celej Európe? „Hodnotím pozitívne, že je dnes taký záujem o životné prostredie. Ale posledné, čo by som chcel, je, aby v školách vznikol ďalší povinný predmet,“ hovorí pedagóg a gestor koalície PS/Spolu pre oblasť vzdelávania Juraj Hipš.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť