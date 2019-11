Jasná správa o nejasnom rozpočte

Pred prijatím najdôležitejšieho zákona roka vyvolal opäť raz rozruch predseda parlamentu a šéf národniarov Andrej Danko.

27.11.2019, 10:13 | Jozef Ryník

Zrejme frustrovaný z postupne padajúcich preferencií strany hovoril o lajdáckom prístupe ministerstva financií k tvorbe štátneho rozpočtu.

Vyrovnaný rozpočet ako fetiš

A. Danko svoju kritiku nazval zdvihnutým prstom a pohrozil, že ak by tento zákon aj hlasmi koaličných poslancov neprešiel, Slovensku môže hroziť rozpočtové provizórium. Za jeho rozhorčením sa nemusí skrývať sklamanie z toho, že rezorty SNS nedostali príliš pridané, ale skôr to, že A. Dankovi neprešli všetky jeho návrhy, ktoré chcel do rozpočtu presadiť. Ako TRENDU potvrdila hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová, okrem bankovej a digitálnej dane požaduje A. Danko posilnenie rozpočtu postupným zavedením reverse charge [prenos daňovej povinnosti, ktorá znižuje úniky DPH – pozn. TREND] podľa vzoru Česka.

Z nedávnych vyjadrení A. Danka je jasné, že predseda SNS si predstavuje razantnejšie míňanie prostriedkov z rozpočtu na úkor zvyšovania štátneho dlhu. Už v septembri sa v rádiu Expres vyjadril, že vyrovnaný rozpočet nie je žiadny fetiš. „My Slováci stláčame dlh, lebo vždy žijeme v tom, že sa nezadlžme, lebo bude dobre. Táto filozofia je zlá aj v makroekonomike.“

