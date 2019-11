Knihy sú dobrý biznis, no ešte lepší dar

Reformátor a bojovník za zrušenie otroctva zo začiatku 19. storočia Michael Douglas nadčasovo tvrdil: „Keď sa raz naučíte čítať, budete navždy slobodní.“ Narodil sa ako otrok a slobodu získal vo veľkej miere vďaka tomu, že sa napriek všetkým prekážkam naučil čítať.

Takmer po dvesto rokoch niekedy zabúdame, že vzdelanie a možnosť zverejňovať, čo považujeme za hodnotné a zaujímavé, nie sú samozrejmé. Túto slobodu autoritárske režimy a mocní, ktorí potrebujú národ bez názoru, fantázie, odvahy a poznania, neumožňujú.

Stará láska nehrdzavie

Záujem o knihy napriek rozvoju internetu neutícha. Skôr naopak. Menia sa len preferencie čitateľov. Podľa riaditeľa vydavateľstva Slovart a predsedu Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska Juraja Hegera združenie pozoruje rozdelenie čitateľskej pozornosti do viacerých oblastí literatúry. Ľudia sa však v posledných rokoch viac zameriavajú na knihy, ktoré reflektujú spoločenské udalosti. Výborné je, že stúpa záujem o knihy pre deti a mládež.

„Už dlho sa hovorí o úpadku kníh a napriek tomu stále znovu prekvapuje, akým nezničiteľným fenoménom knihy sú. Pravda je, že okolo nás – a ešte viac okolo detí – je veľké množstvo lákadiel, ktoré sľubujú jednoduchšiu zábavu. Všetky výskumy pritom potvrdzujú, aké dôležité je čítanie pre ľudstvo i pre každého jednotlivca, ale málokto z tých, ktorí môžu niečo pozitívne urobiť, to naozaj urobí,“ hovorí pre TREND J. Heger, ktorý sa do kníh zamiloval už dávno a zhodou šťastných náhod v nich aj podniká. Vždy chcel mať prácu, ktorá by spájala kultúru a obchod. „Dopadlo to pre mňa výborne.

