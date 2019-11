Mafiáni, liberáli, ľudomilovia vitajte v predvolebnej kampani 2020

Predvolebná kampaň sa takmer vždy označuje za „doteraz najšpinavšiu“. Je to logické, pretože v politike ide do značnej miery o útoky, vytváranie nepriateľa, hanlivé nálepky a podpásové údery, ktoré politici využívajú ako spôsob na vyhranenie voči konkurencii a zdôvodnenie vlastnej existencie. Tento proces graduje počas predvolebnej kampane, ktorá vždy vyplaví na povrch koncentrát problémov a tráum, ktorými žije spoločnosť.

Pred voľbami v roku 2012 sa intenzívne riešila Gorila, Sasanka a neschopnosť pravice udržať vládu, čo šikovne využil Smer. Do atmosféry všeobecného znechutenia z politiky prišiel s upokojujúcim motívom, že „ľudia si zaslúžia istoty“. O štyri roky neskôr sa téma predvolebnej kampane ponúkla sama v podobe rekordnej utečeneckej vlny z roku 2015 a zo strašenia migrantmi sa stal predvolebný hit. Keďže Smer počas svojej vlády nadelil istoty hlavne „našim ľuďom“, už pred voľbami 2016 sa formovala veľmi výrazná komunikačná linka nutnosti ukončiť vládu Smeru. Tento nenaplnený cieľ opozície sa prirodzene prenesie aj do kampane pred voľbami 2020. Po vražde Jána Kuciaka a záplave únikov z Kočnerovho mobilu už bude výzva na výmenu vládnucej garnitúry posilnená násobne silnejšími argumentmi. Smer sa však rozhodol ísť do protiútoku.

Hra na väčšieho mafiána

Tradičné opozičné heslo „lebo Fico“ čiastočne nahradí „lebo Kočner“. Únos štátu a sprivatizovanie polície, prokuratúry a súdnictva v réžii Mariana Kočnera bude nepochybne nosným motívom aktuálnej predvolebnej kampane. Štart súdneho procesu s obžalovanými z vraždy J. Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorý je naplánovaný na 19. decembra, opäť pripomenie hrôzu tohto zločinu aj tej časti spoločnosti, ktorá sa už z prvotného šoku spamätala. Dá sa predpokladať, že proces so silnou medializáciou bude pokračovať počas celej predvolebnej kampane, čo bude demokratická opozícia využívať. Cez verejné vyhlásenia bude zdôrazňovať politickú zodpovednosť Smeru, ktorý umožnil obludný rozklad právneho štátu, v ktorom niekomu narástlo sebavedomie do takej miery, že aj vražda novinára, prokurátora či politika mu pripadala ako normálne riešenie problémov. Okrem toho je nepochybné, že v médiách budú pribúdať aj ďalšie úniky z Threemy či iných záznamov z Kočnerovho mobilu diskreditujúce predstaviteľov Ficovej strany.

