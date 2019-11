Národná banka chce chrániť dlžníkov. Preto sprísni poskytovanie úverov

Rekordne lacné hypotéky lákajú do bánk čoraz viac záujemcov o úver. Po tom, ako sa v prvom polroku rast úverovania spomaľoval, v posledných mesiacoch znovu vystrelil nahor.

27.11.2019, 10:13 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

To sa nepáči Národnej banke Slovenska (NBS). Obáva sa, že úvery si berú aj ľudia, ktorí v prípade príchodu krízy nebudú mať na to, aby platili splátky. Preto sa rozhodla zasiahnuť a zvýšiť rezervu, ktorá musí dlžníkovi po zaplatení všetkých splátok zostať.

Vďaka nízkym úrokom výrazne klesajú splátky úverov, čo umožňuje zobrať si hypotéku aj ľuďom s nižším príjmom. Práve ich sa najviac dotknú pripravované obmedzenia. „Banky dnes ponúkajú hypotéky za 0,8 percenta, dokonca 0,6 percenta a predajné kanály hovoria klientom, že teraz si úver už musia zobrať, pretože za takúto sumu si to môže dovoliť každý. Národná banka si však myslí, že každý si to nemôže dovoliť a každý by si mal zobrať len taký úver, aký bude schopný splatiť,“ uvádza pre TREND člen Bankovej rady NBS Vladimír Dvořáček.

Splátka úveru od januára preto bude môcť pohltiť menšiu časť zárobku ako v súčasnosti. Dnes platí, že maximálna výška všetkých splátok, ktoré klient platí, nemôže prekročiť 80 percent jeho čistého príjmu po odpočítaní životného minima (DSTI). Po novom bude môcť DSTI dosiahnuť len 60 percent. Ak niekto zarába napríklad 1 000 eur v čistom, môže si v súčasnosti zobrať úver, pri ktorom splátka bude maximálne 631,84 eura. V budúcom roku to bude len 473,88 eura. Ak má niekto viacero úverov, posudzuje sa vždy súčet všetkých splátok. V skutočnosti si možno požičať ešte menej. Banka totiž musí pri overovaní príjmu počítať s úrokovou sadzbou zvýšenou o dve percentá, aby bol dlžník schopný splácať úver aj po prípadnom náraste úrokov.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť