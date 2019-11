Potraviny sú na Slovensku drahé

27.11.2019, 10:13

Priemerný Slovák vlani za potraviny a nealkoholické nápoje utratil 1 611 eur, teda viac ako šestinu zo svojich celkových výdavkov. V tejto sume nie sú zahrnuté útraty v reštauráciách. Jedlo tak predstavuje druhú najväčšiu položku slovenských rodinných rozpočtov.

Ceny potravín na Slovensku dosahujú 94 percent priemeru EÚ, čo je v rámci regiónu vysoká hodnota. Z postkomunistických krajín je drahšie už len v Slovinsku a Estónsku. Naopak, v susednom Česku a Maďarsku siaha cenová hladina o desatinu nižšie, v Poľsku dokonca o štvrtinu.

Na pomery slovenských peňaženiek sú drahé ryby a nealkoholické nápoje a najmä oleje a tuky. V porovnaní so zvyškom EÚ, naopak, Slováci najvýraznejšie ušetria na mäse, dostupnejší je pre nich aj chlieb a cereálie. Ceny mliečnych výrobkov, vajec, ovocia a zeleniny sa na Slovensku od úniového priemeru prakticky nelíšia. Vo výsledku sa na nákupy prakticky akéhokoľvek druhu jedla oplatí zájsť do ľubovoľnej okolitej krajiny Vyšehradskej štvorky.

To so sebou nesie neblahé dôsledky. „Takmer 15 percent slovenských domácností si nemôže dovoliť každý druhý deň mäso. V prípade jednočlenných domácností alebo matiek samoživiteliek je to dokonca viac než 30 percent,“ podotýka Adéla Denková z českého projektu Evropa v datech, ktorý sa problematike podrobne venuje.

