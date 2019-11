Register odhalí, kto profituje zo štátu

Ak obchodujete so štátom alebo čerpáte dotácie z verejného sektora, musíte svoju firmu zapísať do registra partnerov verejného sektora.

27.11.2019, 10:13 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Štát ho zriadil pred tromi rokmi, aby zistil pozadie vlastníkov podnikov, ktoré odeň získavajú peniaze. Povinnosť zapísať sa doň má každá spoločnosť, fyzická alebo právnická osoba, ktorá obchoduje so štátom a má z takýchto obchodov zisk. Počas krátkeho života trpel register viacerými nedostatkami, pričom v legislatíve došlo od septembra k viacerým zmenám.

Ubudne byrokracie

Novinky v zákone o registri partnerov verejného sektora ovplyvnili podľa konateľa spoločnosti Ružička and Partners Jána Azuda najmä stredné a väčšie firmy, ktorým sa znížila administratívna záťaž. Pôvodne sa do registra zapisovali členovia štatutárneho orgánu, prokuristi a vedúci zamestnanci. „Veľké, najmä zahraničné firmy, tam boli nútené zapísať desiatky až stovky ľudí, ktorí sa navyše stále menili. Pod hrozbou vysokých sankcií museli neustále dohliadať na aktuálnosť zapísaných údajov,“ hovorí pre TREND. Po novom sa do registra zapisujú iba členovia štatutárneho orgánu s tým, že prokuristov a vedúcich zamestnancov treba z registra vymazať do 29. februára 2020.

O osude firiem rozhoduje samosudca

Povinnosť registrácie sa netýka bánk, poisťovní a subjektov, ktoré sú pod dohľadom NBS

