Renault Captur príde v novej generácii. Starej klasike sa oplatí dať ešte šancu

Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale jedným z najlepších období na kúpu automobilu paradoxne môže byť, keď sa blíži koniec jeho výrobného cyklu. Prípadné chyby vo výrobe či nedostatky vozidla vtedy bývajú vychytané a človek má šancu kúpiť auto, ktoré je v podstate na vrchole svojich možností. Do bodky to teraz platí o Renaulte Captur.

30.11.2019, 14:00 | Filip Kadlečík