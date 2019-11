Rozpočtové balansovanie na hrane

27.11.2019, 10:13 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Vyššie dôchodky či séria predvolebných sociálnych balíčkov z dielne Smeru-SD a SNS. To sú potenciálne riziká vo výdavkovej časti návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020, ktorý odborníci, ale aj rezort financií jemne nazývajú predvolebný. Jeho triezvejšia charakteristika by mala byť, že je nereálny a podceňuje riziká budúceho vývoja ekonomiky.

Návrh rozpočtu schytal kritiku od šéfa koaličnej strany SNS Andreja Danka, ale aj od odborníkov z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Zarážajúce je, že veľkú mienku o ňom nemá ani jeho predkladateľ. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) priznal, že ide o druhý predvolebný rozpočet a pri jeho zostavovaní balansoval na hrane.

Kým predsedovi národniarov prekáža, že rozpočet je málo „rozhadzovačný“, ekonómovia tvrdia, že nadhodnocuje nedaňové príjmy a podhodnocuje výdavky.

A. Danko sa tentoraz zahral na makroekonóma. Vyhlásil, že Slováci aj ministerskí úradníci by mali zmeniť myslenie a nebáť sa primerane sa zadlžiť. Slovensko si podľa neho môže pokojne požičať aj sedem miliárd eur, ktoré by investovalo najmä do infraštruktúry či nemocníc.

