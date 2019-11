Srdce sukničkára a vygumované tváre Smeru

Voľby im nevyhrajú, no politické strany a hnutia do nich investujú stále. Reč je o tradičných bilbordoch so stručnými sloganmi, ktorých silu nepodceňujú marketéri ani v súčasnosti.

27.11.2019, 10:13 | Rebeka Kosečeková | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

V rámci predvolebnej kampane ich niektoré subjekty vytiahli ešte pred začatím jej ostrej fázy. Sledujú nimi to, čo je ich hlavnou úlohou – zvýšiť povedomie, pripomínať sa a komunikovať posolstvá aj v exteriérovom prostredí. Od tradičnej a dlhoročnej podoby svojej bilbordovej kampane sa tento rok najviac vzdialil vládny Smer. Pred voľbami v roku 2016 jeho najvýraznejšie osobnosti hlásali: „Ochránime Slovensko.“ V tom čase rezonovala utečenecká kríza a strana kritizovala povinné kvóty. Mnohí si tak Smer spájali so snahou chrániť krajinu pred vlnou migrantov. Na bilbordoch sa v tom čase ľuďom „prihovárali“ jej najvýraznejšie tváre. Nemohol chýbať predseda Robert Fico alebo jeho dvojka Robert Kaliňák. Prešli štyri roky a ďalšie volebné obdobie je na konci. Po utečencoch ani stopy, Slovensku sa akosi vyhli. Splnenému sľubu Smeru o ochrane to však pripisovať neradno. Pred príchodom ďalších volieb si v strane zjavne položili otázku, ochrannú ruku nad čím využiť tentoraz. Dnes teda politici Smeru hlásajú, že „ochránia sociálny štát“. Bez predsedu aj premiéra Situácia v Smere je úplne iná než pred štyrmi rokmi. Na bilbordoch zatiaľ nevidno tváre politikov. To, že chýba predseda R. Fico, sa dá v kontexte aktuálnej situácie chápať. Premiérsky post stratil po masívnych protestoch po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Na bilborde sa neobjavil napriek tomu, že šéfom strany ostal. Prečo Smer nevsadil na premiéra Petra Pellegriniho, je otázne. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



