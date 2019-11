Stále vo výbornej forme

Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale jedným z najlepších období na kúpu automobilu paradoxne môže byť, keď sa blíži koniec jeho výrobného cyklu. Prípadné chyby vo výrobe či nedostatky vozidla vtedy bývajú vychytané a človek má šancu kúpiť auto, ktoré je v podstate na vrchole svojich možností. Do bodky to teraz platí o Renaulte Captur.

27.11.2019, 10:13 | Filip Kadlečík

Iste, novinka, ktorá by sa k nám mala dostať o niekoľko mesiacov, bude mať modernejší interiér prebratý z piatej generácie Clia, ponúkne uhladenejší dizajn i modernejšie technológie. My však stále vidíme dôvody, pre ktoré sa ešte pred príchodom ďalšej generácie oplatí zvážiť kúpu tohto bestsellera. Príjemne namiešaný dizajn Po poslednom facelifte prvej generácie si Captur osvojil LED denné svietenie zabudované v prednom nárazníku. Dopĺňajú ho vkusné a výkonné diódové reflektory, ktoré svoju funkciu plnia na výbornú. Nedisponujú funkciou vyrezávania, ich svetelný výkon je však na vysokej úrovni. Francúzom sa podarilo namixovať dizajn Capturu tak, aby si z neho niečo zobral každý. Má bucľaté boky, ktoré rozširujú jeho postoj, nájdete tu však i agresívne tvarované detaily, zároveň množstvo plavných kriviek. Na dizajne kabíny cítiť vek, praktickosť jej však uprieť nemožno.Zdroj: Filip Kadlečík Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.