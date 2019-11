Štát mení pravidlá pre biznis

Obchodný register bude po novom len v elektronickej podobe.

27.11.2019

Dôjde k výmazu neaktívnych firiem, a ak sa fyzická osoba dostane do exekúcie, nebude môcť zastávať pozíciu konateľa v eseročke. Keď sa podnikateľ rozhodne skončiť s biznisom likvidáciou spoločnosti, čaká ho povinnosť vopred zaplatiť preddavok vo forme notárskej zápisnice. Tieto i ďalšie legislatívne zmeny neminú takmer nikoho, a to buď od januára alebo októbra budúceho roka.

„Čistky“ v obchodnom registri

Rezort spravodlivosti plánuje vyčistiť obchodný register. Znamená to, že z neho vyradí neaktívne a mŕtve firmy. Vyriešil to cez novelu zákona o obchodnom registri, ktorý prináša výrazné novinky. Hlavným cieľom novely je podľa hovorkyne rezortu spravodlivosti Zuzany Drobovej zabezpečiť efektívnejšie plnenie základnej funkcie obchodného registra, a to registrovať aktívne podnikateľské subjekty. „Z praxe v posledných rokoch vyplýva, že ‚čistenie‘ registra nie je možné a treba ho zabezpečovať na úrovni registrových súdov popri ich bežnej agende. Preto sme pristúpili k riešeniu na úrovni zákona,“ spresňuje pre TREND.

Z celkového počtu 300-tisíc subjektov zapísaných v registri je podľa indícií viac ako 100-tisíc firiem mŕtvych. Zámerom rezortu bolo, aby z obchodného registra nevypadli len neaktívne firmy, prípadne tie so starými právnymi formami, ale aj niektorí živnostníci. Vyradí ich registrový súd, a to napríklad vtedy, ak si do 1. decembra 2020 nesplnia povinnosť zmeniť menovitú hodnotu vkladov či základného imania. Dotkne sa to i podnikov zahraničných právnických osôb a ich organizačných zložiek, prípadne organizačných zložiek slovenských právnických osôb, ak do 30. septembra 2021 nepotvrdia údaje zapísané v obchodnom registri.

