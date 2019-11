Zamestnávatelia chcú konkurencieschopný štát

Koalícia 13 zamestnávateľských združení a obchodných komôr v utorok varovala pred zhoršením konkurencieschopnosti Slovenska a predstavila dve desiatky opatrení, ktorými by sa podľa nej mala zaoberať budúca vláda. Sto dní pred parlamentnými voľbami adresovala politickým stranám Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie a Desatoro pre krajinu talentu. V dokumentoch požaduje najmä stabilitu legislatívneho prostredia, nezávislosť regulačných inštitúcií, ale aj zmeny vzdelávacieho systému či vyššiu flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov.

Francúzsko chce globálnu firemnú daň na úrovni 12,5 %

Reforma Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá sa týka medzinárodného daňového systému, by mala stanoviť minimálnu sadzbu dane z firemných príjmov vo výške 12,5 percenta. Uviedol to francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Organizácia so sídlom v Paríži informovala, že navrhne rámec na zabezpečenie minimálneho zdaňovania spoločností ako súčasť prepracovania medzinárodného daňového systému a jeho prispôsobeniu pre digitálny vek.