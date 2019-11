Zo školy na trh práce. Študentom pri prechode pomáha stáž

Prechod z vysokej školy na pracovný trh môže bolieť. Ide o dva svety s úplne odlišnými pravidlami a motiváciami.Mnohí absolventi pri zrážke s firemným prostredím prekvapene zistia, že väčšina z toho, čo ich naučila vysoká škola, je im nanič. Samozrejme, nie je to stopercentné pravidlo a veľmi záleží na tom, o akú školu ide, o akú firmu ide a čo má za sebou absolvent. Práve on môže urobiť najviac pre to, aby bol prestup z akademického do korporátneho prostredia bezproblémový.

27.11.2019, 10:13 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Osvedčeným, odporúčaným a využívaným prostriedkom je práca popri škole. Firmy si pracovné skúsenosti z čias štúdia veľmi cenia a študentov s praxou vnímajú pozitívnejšie ako ich kolegov bez nej. A to aj v prípade, že ide o prácu mimo študovaného odboru. Najmä veľké mestá ponúkajú pestrú paletu možností, ako si privyrobiť. Ide predovšetkým o manuálne brigády v obchodných reťazcoch, prácu v reštauráciách, predajniach, sťahovacie práce či hostesing. Pohľad do prieskumov a štatistík odhalí, že pracovné skúsenosti už počas štúdia na vysokej škole v súčasnosti získava väčšina študentov – podľa projektu To dá rozum pracovalo vlani popri škole až 73 percent vysokoškolákov. Otvorené dvere Kým v prípade brigád je primárnym cieľom študenta bezprostredné zvýšenie osobného príjmu, firmy potešia aj komunikačné zručnosti, pracovné návyky alebo schopnosť zladiť školu a prácu, ktoré študent takto získa. Ešte viac však zamestnávateľ ocení, ak má absolvent vysokej školy skúsenosti s prácou v odbore. Znamená to, že na svojej vysnívanej kariére aktívne pracuje už niekoľko rokov, svoje kroky plánuje a má systém v napĺňaní svojho plánu. Najmä vo vyšších ročníkoch majú študenti veľa možností získať aj miesto vo firme alebo inštitúcii, ktorá pôsobí v oblasti ich vysnívanej kariéry. Aj keď nie každý uchádzač o prácu uspeje v každej firme, do ktorej sa prihlási, vo všeobecnosti sú dvere do firiem pre vysokoškolákov určite otvorené. Keď sa TREND v lete pýtal podnikateľov, či plánujú zamestnať študentov na brigádu alebo stáž počas prázdnin, polovica respondentov vyhlásila, že rozhodne áno a ďalšia pätina že zrejme áno. „Počas celého roka máme stážistov, študentov, ktorí v agentúre pracujú. Mnohí z nich sú dnes našimi kolegami. Prinášajú nové pohľady, svieže nápady a entuziazmus,“ hovorí napríklad majiteľka PR agentúry Divino Simona Mištíková. „Študenti, brigádnici a stážisti sú u nás vítaní počas celého roka. Máme s nimi dobré skúsenosti,“ súhlasí Ivan Rolný z vedenia developerskej spoločnosti ITB Development. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



