Bohaté rodiny sa už pripravujú na prepad trhov

Príchod ťažších časov a prehodnotenie investičnej stratégie. To sú závery z prieskumu medzi správcami bohatstva najmajetnejších rodín na svete.

04.12.2019

V roku 2020 viac ako polovica z nich očakáva pokles na trhu. Aj preto zvažujú, ako so svojimi financiami naložia. Prieskum švajčiarskej banky UBS oslovil viac ako 360 rodín, ktorých priemerné bohatstvo predstavuje 1,1 miliardy eur. Štúdiu pripravila banka spolu so spoločnosťou Campden Research a ponúka pohľad do úvah najbohatších rodín v súvislosti s financiami a investovaním v nastávajúcom období.

Veľa otvorených otázok

Až 55 percent bohatých rodín si myslí, že v budúcom roku zažijeme ekonomický pokles. Podľa toho zariaďujú investičné správanie. Svoje hotovostné rezervy zvyšuje 42 percent bohatých a 45 percent prehodnocuje investičné stratégie, aby sa ochránili pred rizikom. „Sme veľmi opatrní, ani v súčasnosti sa na trhu necítime príliš pohodlne,“ hodnotí pre UBS vedúci predstaviteľ spoločnosti zo Severnej Ameriky, ktorý má na starosti investície viacerých rodín.

O negatívnom výhľade na budúci rok hovoria aj prognózy svetových inštitúcií. Napríklad Svetová banka znížila odhad globálneho ekonomického rastu v budúcom roku o 0,1 percentuálneho bodu na 2,7 percenta.

