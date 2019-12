Dlhopisy sľubujú vysoké zhodnotenie. To je zaplatené vyšším rizikom

Nízke úroky z vkladov motivujú mnohých ľudí, aby hľadali iné formy zhodnocovania peňazí. Aj preto sú na Slovensku čoraz obľúbenejšie priame investície do firemných dlhopisov. Sľubujú výrazne vyššie zhodnotenie ako bankové produkty, no zároveň sa investor musí zmieriť s vyšším rizikom.

04.12.2019

Dlhopis je cenný papier s pevným výnosom. To znamená, že človek, ktorý si ho kúpi, vopred vie, koľko zarobí. To v mnohých ľuďoch evokuje pocit bezpečia. „Podnikové dlhopisy sú do istej miery podobnou, aj keď modernejšou pascou ako BMG a Horizont v 90. rokoch.

Sľubujú nadštandardné výnosy, ktoré nie sú ničím kryté a radia sa jednoznačne medzi rizikové investície,“ upozorňuje finančný analytik spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Neznamená to, že by človek, ktorý si kúpi dlhopis, nemohol na ňom zarobiť. Dlhopisom od slovenských firiem sa v posledných rokoch darilo. No investor si musí uvedomiť, že s dlhopisom je spojené riziko. Ak totiž firma, ktorá dlhopis vydala, nebude schopná splatiť dlhy, investor sa k svojim peniazom ťažko dostane.

Dlhopis treba posudzovať ako úver

Pavel Škriniar z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave odporúča každú kúpu dlhopisu posudzovať rovnako ako poskytnutie úveru. V skutočnosti si totiž firma takýmto spôsobom požičiava od investorov peniaze. Jednou zo základných otázok, ktoré by si mal potenciálny investor položiť, by preto malo byť, prečo firma vlastne k vydávaniu dlhopisov pristúpila a nepožičia si radšej v banke, keď úroky sú veľmi nízke.

