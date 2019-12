EIB dokáže odstrediť príliš Rizikové projekty

Financovanie infraštruktúrnych stavieb, ako je napríklad obchvat Bratislavy, sa pripravuje aj niekoľko rokov

Najvyššie postavenému slovenskému bankárovi Vazilovi Hudákovi sa v novembri skončil trojročný mandát na poste viceprezidenta Európskej investičnej banky. Na otázku, čo ďalej, reaguje, že to nie je ľahké. Navyše, ako hovorí, „viceprezidenti EIB majú po ukončení svojej misie jednoročný ‚cooling-off‘. Takže do určitej miery by som mal vychladnúť“.

Európska investičná banka (EIB) sa označuje za najväčšiu verejnú banku na svete. Je to tak?

Ide naozaj o najväčšiu medzinárodnú finančnú inštitúciu na svete. Jej portfólio ročného požičiavania a finančných transakcií je zhruba v rozsahu 75 až 80 miliárd eur. Na porovnanie, londýnska Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) ročne rozdá úvery v objeme deväť až desať miliárd eur. Svetová banka okolo 60 až 63 miliárd eur. Takže je to naozaj gigant.

