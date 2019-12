Farmár Oravec je radikál, ale tiež ho treba počúvať

04.12.2019, 09:22 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Spory medzi finančníkmi z firmy ESIN a farmárom Františkom Oravcom, ktoré sprevádzajú aj údajné bitky či príprava bombových útokov, môže vyriešiť až nezávislé policajné vyšetrovanie a súdy.

No na začiatku sporu bolo to, že finančníci ovládli malú vodnú elektráreň, na ktorú mal vplyv aj F. Oravec, ale sporil sa o ňu s inými jej spoluvlastníkmi. Finančníci to preto využili a majetok ovládli. Ide pritom o nie úplne nezvyčajný krok právne podkutých investorov, ktorý však do džentlmenského biznisu rozhodne nepatrí. Finančníci však zažili takú radikálnu protiofenzívu, až ich to prekvapilo. Z príbehu, ktorý sa podpísal aj pod farmárske protesty, blokovanie bratislavskej dopravy či Oravcove politické ambície, vyplýva viacero odkazov. Napríklad ten, že ak zaútočíš, nečakaj, že ti každý uhne. Rozumnejšie, ale aj slušnejšie by bolo s každým zainteresovaným komunikovať a hľadať spoločné riešenia.

Počas sporu následne vyplávali na povrch aj ďalšie skutočnosti. Existuje totiž nahrávka F. Oravca, v ktorej odznie, že za to, aby na predmetnú elektráreň uvoľnil rezort hospodárstva dvaapolmiliónovú podporu, musela byť jednej poradenskej spoločnosti vyplatená odmena až vo výške 400-tisíc eur. Farmár nahrávku potvrdil a zástupcu poradenskej firmy označil za údajného vybavovača ministra hospodárstva Petra Žigu. Druhý odkaz, konkrétne slovenskej polícii, preto znie, že toto bude musieť dôsledne prešetriť. Odmena 400-tisíc eur za prípravu žiadosti o dotáciu nie je v poriadku. Takto sa totiž z eurofondov okrem iného prelievajú peniaze mimo ich reálneho účelu.

Tretím odkazom smerovaným k činiteľom rezortu pôdohospodárstva, bez ohľadu na to, akými podvodníkmi a násilníkmi sa obe strany sporu nazývajú, je, že požiadavky farmárskych protestov sú absolútne oprávnené. Štát musí zabezpečiť, aby štátnu pôdu, ako aj pôdu neznámych vlastníkov obhospodarovali nie tí ľudia, ktorí majú ostrejšie lakte a kamarátov v politike a na úradoch, ale osoby, ktoré ju vedia najlepšie využívať a zároveň na nej dokážu zamestnať viac ľudí. Veď len vlani odišlo z nášho agrosektora 4 500 zamestnancov, čo je skoro desatina celej jeho pracovnej sily. A to dostal sektor v minulom roku o trinásť percent vyššie dotácie ako predvlani.

