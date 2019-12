Hotely už voňajú škoricou a rumom

Pred zimnými sviatkami bilancujeme, na Vianoce si ctíme klasiku a na Silvestra sa zabávame. Ale aj do tohto zaužívaného hotelového stereotypu sa vkráda experimentovanie, iné trendy, pokusy, novinky. Niekde sa interiéry rozsvietia naplno, inde, naopak, posledný zhasne...

04.12.2019, 09:22 | Soňa Hudecová-Podhorná | © 2019 News and Media Holding

Poďakovanie v desiatke podôb

Poďakovať sa zamestnancom, spolupracovníkom, klientom. To je hlavná myšlienka firemných večierkov, ktoré už v tomto období robia z hotelov bzučiace úle. Vo všeobecnosti ostáva najobľúbenejším programom dobré jedlo a tanec, trendy však velia firmám zabaviť svojich hostí aj degustáciami vína, tancom priamo vo „vodnom svete“, zapojenie hostí do varenia pod taktovkou známych šéfkuchárov, tematickou réžiou à la Hollywood, kasíno, kabaret či 20. roky...

Niektoré spoločnosti chcú iba v pokoji uhostiť pozvaných a o práci nepadne ani slovo. Medzinárodné firmy často spájajú večierok s pracovným mítingom, a tak aj v nitrianskom hoteli Mikado občas zapínajú dataprojektor. Inokedy zase priestory hotela ožijú divadelným predstavením či koncertom. Veď v sezóne tu zrežírujú viac než dvadsiatku večierkov; tých menších do 50 hostí aj niekoľko denne.

„Viac však nedokážeme prijať. Firmy majú záujem o štvrtok a piatok a tých je v decembri len šesť,“ približuje večierkovú štatistiku riaditeľka Anna Labošová. No a hoci si všetci želajú vianočnú výzdobu – exteriér hotela ozdobený svetielkami, stromček v loby ladený do zelena a strieborna či v konferenčných priestoroch do medenej a zlatej –, vyberajú si radšej jesennú kulinársku klasiku. Najčastejšie dvoj-trojchodové menu v cene 15 až 20 eur na hosťa z kačaciny a husaciny, diviny, zo zabíjačkových špecialít, z tekvice a gaštanov...

