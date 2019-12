Kotleba má s Tisom spoločnú kľúčovú vec

Správy o popularite Mariana Kotlebu najmä medzi mladými ľuďmi spôsobujú zas a znovu zdesenie. Aktuálne mu prieskum Focusu priznal víťazstvo vo voľbách, ak by sa na nich zúčastnili len mladí ľudia vo veku 18 až 29 rokov. Hlas by mu odovzdalo takmer devätnásť percent z nich. Otázky, ako je to možné a kde sa stala chyba, sa sypú už od od roku 2016, keď sa Kotlebova partaj dostala do parlamentu a takmer 40 percent jej elektorátu tvorili bývalí nevoliči a prvovoliči.

04.12.2019, 09:22

Politik s nálepkou neofašistu priťahuje mladých ľudí znechutených systémom. Netrápia ich primárne sociálne otázky v zmysle „chlebových tém", ktoré ponúka Smer-SD. Trápi ich sociálna spravodlivosť v podobe obrovských nerovností, ktoré sa neprejavujú len v ekonomickej sfére, ale najmä pred zákonom. Kočnerov mobil je ako rozrezaný vred slovenskej spoločnosti, ktorá už dávno cítila zápach zdochliny právneho štátu roztrhaného vládnymi supmi na kusy. Z toho plynula rastúca túžba po zmene, ktorá napriek striedajúcim sa vládam neprichádzala. Prirodzeným vyústením bol príklon k antisystému a výstavba celého štátu nanovo. Nazýva sa to aj revolúcia. Tá vždy priťahovala najmä mládež, ktorá zo svojej psychologickej podstaty ešte má silu a chuť vzdorovať. A práve tu sú korene našej krajnej pravice a jej príťažlivosti pre mladých. Potvrdzuje to aj Memorandum prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže, ktoré v roku 2009 vydali rôzne radikálno-nacionalistické a krajne pravicové zoskupenia. Svojou účasťou na následnom verejnom zhromaždení ho podporil aj Marian Kotleba, ktorý v tom čase ešte len sníval o vstupe do vysokej politiky. Už vtedy však vedel, že cesta do parlamentu vedie cez frustrovanú mládež. V memorande sa objavujú výrazy ako „všeobecný idiotizmus" spoločnosti, ktorá je „nie PO Nežnej revolúcii, ale PRED skutočnou revolúciou". Na takéto heslá vždy reagovali takmer výlučne mladí ľudia všade na svete a naprieč dejinami. Pred desiatimi rokmi však ešte revolučne naladená mládež mala iné idoly, ktorým v tom čase priala aj doba. Vo voľbách v roku 2002 to bol sympatický mladý politik Robert Fico na čele novej strany Smer. Neskôr oslovil mladých cez dekriminalizáciu marihuany predseda SaS Richard Sulík. Ekonomický liberál však stihol v politike zostarnúť skôr, ako niečo reálne presadil, a prelietavá mládež si aktuálne našla nových zástupcov – M. Kotlebu a Borisa Kollára. Líder ĽSNS má ešte jednu výhodu, ktorá ho v očiach voličov ťahá hore. Je to Tisov faktor – silná postava, krátky krk a schopnosť buchnúť do stola a nastoliť poriadok. Tieto fyzické a povahové črty spájajú Jozefa Tisa, Vladimíra Mečiara aj Roberta Fica, teda historicky najpopulárnejších politikov, ktorí dokázali vyhrať voľby a vybudovať si kult osobnosti. M. Kotleba na svoju príležitosť ešte len čaká. Bez gardistickej uniformy, ale s umierneným slovníkom ukazuje nebezpečne vysokú schopnosť prispôsobiť sa a rásť.