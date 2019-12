Môže nahradiť aj SUV

Súčasný automobilový svet ovládajú automobily segmentu SUV. Rodinné MPV, ktoré sa kedysi tešili veľkému záujmu, sú odsunuté na okraj záujmu a prežívajú v obmedzenom počte. Našťastie sa však stále nájde niekoľko jednorožcov, ktorí sa nevzdali a naďalej ponúkajú to, čo by ste od rodinného auta očakávali predovšetkým – praktickosť.

04.12.2019, 09:22 | Filip Kadlečík

Výrazným dizajnovým prvkom triedy B je najmä jej aerodynamický tvar. Predná časť klesá poriadne nízko, plynulé línie bez väčších výstrelkov vzduch nesú ponad auto i po jeho boku. Dokonca aj podvozok je krytý viac, než by laik čakal. Už predchádzajúca generácia ponúkala hodnotu odporu vzduchu na úrovni cd = 0,25 a tá súčasná cd = 0,24 ju ešte prekonáva. Vynikajúca aerodynamika je nielen viditeľná, ale aj citeľná. V prípade triedy B sa príjemný dizajn spája s funkčnosťou a aj pri jazde diaľničnou rýchlosťou je v kompaktnom MPV úplné ticho.

Ovládaný aj hlasom

Po nasadnutí do nenápadného rodinného auta sa ocitnete vo sviežej kabíne čalúnenej bledou kožou kombinovanou s dreveným dekorom a tmavými plastmi. Jedným z dôvodov, prečo by sme toto auto uprednostnili pred modernými SUV, je to, že sa za jeho volantom sedí vyššie, než je zvyčajné.

Predné vyhrievané sedadlá sa tu napriek bežným zvykom v Mercedese ovládali iba manuálne, vôbec to však neprekážalo.

