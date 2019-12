Mŕtve šváby a milióny na objavenie teplej vody

04.12.2019, 09:22

Veda a výskum na Slovensku by mali ako celok dostať Nobelovu cenu za medicínu. Tvária sa, že žijú a rozvíjajú sa, a to napriek tomu, že sa dlhé roky nachádzajú v stave klinickej smrti.

Ministerka školstva nemá šesť miliónov eur na to, aby Slovensku zaplatila členstvo v CERN-e. K cieľu Európskej komisie investovať do vedy tri percentá HDP sa neblížime ani omylom. Každý rok nám prepadnú desiatky eurofondových miliónov a aj z toho mála, čo sa využije, sa vždy ujde „našim ľuďom“.

Superodpočet zo základu dane na výskum a vývoj sa v tomto svetle javí ako cesta k spaseniu. Všetkými desiatimi sa hlásime k prístupu, že ak niečo nevie robiť štát, nech to robia firmy. Daňové úľavy pre inovatívne firmy sa vo všeobecnosti považujú za jednu z najlepších foriem podpory.

Ale. Krátky pohľad do projektov, ktoré minulý rok získali podporu v desaťtisícoch až státisícoch eur, prináša závan eurofondových časov spred dvoch rokov: tisíce eur na vývoj produktov, ktoré sú dávno vymyslené, prípadne na projekty, ktorých pridaná hodnota je prinajmenšom otázna. Skúsme si urobiť test pomocou obľúbenej slovnej hry poslanca Roberta Fica: „Kváka ako kačka, chodí ako kačka, vyzerá ako kačka, to znamená, že je to kačka.“ Keby sa niekto prihlásil s projektom, ktorý nazve Aplikovaný výskum probiotických mikroorganizmov na konjugovanej báze kyseliny mliečnej v heterogénnom prostredí korporátnej termoregulačnej jednotky, neverili by ste mu?

