Slovenský svet po Kačke

Túto jeseň sa v súvislosti so značkou CBA hovorilo prevažne o skrachovanom reťazci Kačka, ktorý kúpili poľskí investori ešte pod názvom CBA Slovakia. Kompletná nákupná aliancia CBA však má ďalších desať členov, ktorých trápia iné problémy. Keďže pôsobia prevažne v menších mestách a na vidieku, v prvom rade sú to náklady, ktoré stúpajú neúmerne ku kúpyschopnosti obyvateľov. O tom, čo možno urobiť pre to, aby ľudia nezostali bez čerstvých rožkov, a či aj na dedine zavedú samoobslužné pokladnice, sa TREND rozprával so zástupcami aliancie CBA Pavlom Mikušiakom z CBA Verex a Františkom Ťapušom zo spoločnosti Sintra.

04.12.2019, 09:22 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

CBA Slovakia, respektíve Kačka, bola najväčším členom aliancie CBA. Ako vás jej krach zasiahol? P. M.: V tom čase sme už boli po takzvanom rozvodovom konaní. Zmluvu, na základe ktorej sme sa rozišli, sme podpísali ešte začiatkom tohto roka. V čase, keď Kačka vyhlásila bankrot, sme už dávno nemali spoločné zmluvné podmienky. Od júla už nepredávali ani privátne značky CBA. Kolaps siete nás prekvapil, ale obchodne nám nespôsobil problémy. Mrzí nás, že skrachovala pomerne veľká firma v sektore. Keď sa o krachu Kačky písalo, často to bolo ako o CBA a niektorí ľudia nadobudli dojem, že krachuje celá aliancia. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.