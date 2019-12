Spasí superodpočet nákladov slovenskú vedu?

Zvýšenie superodpočtu na 150 percent nákladov na výskum a vývoj za tento rok spätne a 200 percent od budúceho roku. Takúto novinku prinesie od januára novela zákona o dani z príjmov.

06.12.2019, 09:30 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Je to výrazne viac ako v rokoch 2015 až 2017, keď platila sadzba superodpočtu 25 percent a podniky takéto podmienky ignorovali. Po novom bude stačiť vypracovať projekt pred podaním daňového priznania, dnes to treba urobiť ešte pred začiatkom jeho realizácie. Ak bol podnik v strate, mohol si prenášať superodpočet štyri roky. Po novom to bude päť rokov.

„Firmy môžu teraz na daniach ušetriť z každých 100-tisíc eur vynaložených na projekt až 31 500 eur. O rok by pri tých istých nákladoch ušetrili 42-tisíc eur,“ hovorí riaditeľka firmy Ayming pre ČR a SR Kristína Šumichrastová. Túto úsporu môžu mať každoročne.

Daňové zvýhodnenie však nerieši viaceré problémy.

