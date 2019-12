Tech darčeky pre manažérov

Tradične sa venujeme novinkám z oblasti technológii a snažíme sa vybrať tie, ktoré by sa mohli hodiť ako vianočný darček pre manažéra či manažérku. Inými slovami – pre náročnejšieho používateľa, ktorému záleží na dizajne rovnako ako na použiteľnosti.

04.12.2019, 09:22 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Z toho akosi automaticky vyplýva, že to nebudú najlacnejšie záležitosti. Ale nie sú to ani niekoľkotisíceurové zlaté hodinky. Také aj tak najlepšie kupujú manželky. Vo výbere sú zariadenia, ktoré bez problémov môžu potešiť kohokoľvek. Aj veľmi náročného pekára, televízneho kameramana alebo šéfku folklórneho súboru.

Na druhej strane to však neznamená, že sme vybrali to najdrahšie z daného segmentu. S výnimkou smart hodiniek od Garminu to sú zariadenia, ktoré by sa dali označiť ako rozumný luxus. Ďalším pravidlom výberu bolo, že sme od jedného výrobcu vybrali len jeden produkt. Preto tu napríklad nenájdete iPhone. Ten už pravdepodobne obdarovaný má a iPad môže byť niečo, o čom uvažoval, ale nedoprial si ho.

Aj keď sa hovorí, že na Vianoce je najlepším darom pokoj a spoločnosť milovaných, nasledujúce veci môžu počas roka obdarovanému zjednodušiť alebo spríjemniť nielen pracovný, ale aj súkromný život.

