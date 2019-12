Vlastné peniaze investovať, cudzie míňať

Klienti privátnych bánk majú obyčajne dostatok peňazí. Väčšinou neriešia hypotéky či spotrebný úver na kúpu auta, ale jednoducho si ho kúpia z úspor. Súčasné nízke ceny úverov ich však môžu motivovať, aby svoje peniaze nechali radšej zarábať a na uspokojenie svojich potrieb si požičali.

04.12.2019, 09:22 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

„Klienti privátneho bankovníctva sú spravidla majetnejšie osoby, ktoré peniaze majú a a priori si ich teda nepotrebujú požičiavať. Ak si ich požičiavajú, tak prevažne na biznisové účely,“ vraví analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Napriek tomu podľa neho platí staré pravidlo, že cudzie peniaze sú často lacnejšie ako vlastné. „Od vlastných zdrojov je totiž požadovaná vyššia návratnosť. Tým viac to platí v dnešných časoch nulových úrokových sadzieb,“ dodáva S. Pánis.

Úver ako investičná záležitosť

Aj bežní klienti si dnes môžu zobrať hypotéku s úrokom nižším ako jedno percento. Ak si potrebujú požičať privátni klienti, nemusia zakladať svoj dom, postačí im, ak úver založia vkladom či investíciou, ktorú majú v danej banke. Oplatí sa im to predovšetkým v prípade, že majú svoje peniaze dobre investované. „Bežný klient si berie úver na spotrebu, takže míňa požičané peniaze. Privátni klienti vnímajú požičiavanie ako investičnú záležitosť. Ak si berú úver, potrebujú pokryť nejakú investíciu, respektíve vnímajú to tak, že ich peniaze zarábajú, a keď majú inú investičnú príležitosť, môžu na to použiť peniaze z úveru,“ povedal v rozhovore pre TREND Prime riaditeľ privátneho bankovníctva v Tatra banke Marek Neckár.

Keďže klienti privátnych bánk vo väčšine prípadov podnikajú, môžu vlastné peniaze namiesto zhodnocovania prostredníctvom investičných nástrojov vložiť aj do vlastného podnikania. „Finančné pro- striedky získané z podnikania, ktoré by klient mohol bez väčších problémov presunúť a investovať do bývania, mu však ponechaním a použitím v podnikaní v súčasnosti často prinesú oveľa väčší efekt zisku, percentuálne presahujúci úžasne nízky úrok úveru na bývanie,“ tvrdí riaditeľka produktového oddelenia v spoločnosti Fingo.sk Katarína Kostková.

