Známe budovy, obchodné centrá i hotely. Realitné fondy sa nafukujú

Ceny nehnuteľností v posledných rokoch výrazne rastú. To motivuje aj investorov, aby sa pokúsili na realitách zarobiť. Okrem priamych investícií do nehnuteľností sú čoraz obľúbenejšie aj podielové fondy.

04.12.2019, 09:22 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Slováci len do fondov od slovenských správcov vložili doteraz takmer 1,6 miliardy eur. Ešte na začiatku tohto roku to bolo o dvesto miliónov eur menej. Možnosť investovať do nehnuteľností pritom ponúkajú aj zahraničné fondy.

Takúto investíciu preferujú mnohí ľudia najmä preto, že ide o niečo, čo „vidia“ a na čo si môžu reálne siahnuť. Väčšina ľudí vlastní dom alebo byt, preto nehnuteľnostiam rozumie viac ako akciám či dlhopisom. Navyše pre nedostatok bytov, najmä v Bratislave, a rast cien v posledných rokoch majú mylný pocit, že ceny realít sú odolné proti poklesu.

„Na trhu všeobecne badať zvýšený záujem o investovanie prostredníctvom realitných fondov. Investori očakávajú minimálne to, že investícia do nehnuteľností im zarobí na infláciu, majú možnosť zúčastniť sa na kúpe budovy, ktorú by si sami pre jej veľkosť nemohli dovoliť,“ hovorí Vladimír Salkovič, člen Predstavenstva Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

