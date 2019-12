Agrodotácie treba prekopať, inak sa z chvosta Únie nedostaneme

Slovenské poľnohospodárstvo patrí k najslabším v Európskej únii.

11.12.2019

Svojou hektárovou produktivitou na úrovni 330 eur prekonáva len pobaltské krajiny a Fínsko. Navyše slovenský agrosektor, ktorý je kľúčový pre udržanie vidieckeho života, sa raketovo vyľudňuje. Za ostatné dva roky z neho odišlo 8,5-tisíc ľudí. Stratil šestinu svojich pracovníkov. Ako to zmeniť a ako zvýšiť domácu výrobu potravín, aby ich Slovensko nemuselo dovážať viac ako polovicu, bolo hlavnou témou nedávnej diskusie TREND Business Afternoon s názvom Dozrel čas na reštart slovenského poľnohospodárstva. Konferenciu zorganizoval týždenník TREND spolu s VÚB.

Aktívnym čo najviac dotácií

„Produkcia potravín na Slovensku nie je taká, ako by sme si predstavovali. Dovážame až 60 percent potravín. Je to aj výsledok toho, že iba pätnásť percent priamych platieb sa priamo viaže na produkciu. Musíme zvyšovať zásluhovosť dotácií, aby sa k nim dostali hlavne tí farmári, ktorí sú naozaj produktívni a vyrábajú potraviny, ktoré nám chýbajú,“ pomenovala príčinu aj riešenie nelichotivého stavu hneď na úvod ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Veľa farmárov sa venuje iba pestovaniu obilia a olejnín. Do produkcie mäsa, ovocia a zeleniny sa aktívne nepúšťajú, lebo je to investične náročnejšie. Práve tieto komodity však na Slovensku chýbajú a sú aj ziskovejšie. Navyše pri chove zvierat či v ovocných sadoch sa zamestná viac ľudí než na lánoch s obilím. To, že farmárov treba zmenou dotačných systémov viesť k rozvoju náročnejšej výroby, zdôraznil predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Zásadné zmeny podľa neho musia nastať už v najbližšom programovom období EÚ po uplynutí budúceho roku.

Ministerka G. Matečná potvrdila, že Slovensko chce v budúcom programovom období viac posilniť nenárokovateľné dotácie, ktoré farmár dostáva za to, že rozbieha nové výroby alebo sa viac stará o ekológiu. Zvýšia sa na úkor automatických priamych platieb, ktoré farmár dostáva len zato, že farmárči. V dobiehajúcom programovom období to bolo naopak. Z Programu rozvoja vidieka pre aktívnych farmárov sa na priame platby presunulo až pätnásť percent dotácií.

