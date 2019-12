Deti bez šance skončia na Slovensku bez šance

Viac ako dve miliardy eur, ktoré vláda ročne vynaloží na vzdelávanie, má pre deti zo slabých sociálnych pomerov minimálny význam. Aktuálne výsledky medzinárodných testov OECD PISA 2018 potvrdili, že žiaci, ktorým s učením nepomôžu rodičia, nenájdu podporu a pomoc ani v rozsiahlom vzdelávacom systéme štátu.

11.12.2019, 09:42 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Slovensku máme vyše tritisíc zá- kladných a stredných škôl, v školstve pracuje viac ako stotisíc ľudí a vláda a samosprávy nalejú do systému každý rok viac ako tri a pol miliardy eur. Napriek tomu väčšina detí z chudobných rodín, žiaci z drevených osád či študenti, ktorí vyrastajú v neúplných rodinách bez dostatočného materiálneho zabezpečenia, nezískajú v štátnom vzdelávacom systéme ani najzákladnejšie zručnosti a vedomosti.

Vyplýva to z výsledkov medzinárodného výskumu PISA OECD 2018, ktorý testoval 15-ročných žiakov a študentov zo škôl naprieč celým Slovenskom. Dáta hovoria, že tretina z nich patrí v čitateľskej gramotnosti do takzvanej rizikovej skupiny. Úroveň vedomostí a schopností týchto detí je na najnižšej možnej úrovni. Žiak dokáže v texte vyhľadať len dominantné informácie, ktoré sú vyjadrené priamo. Rozozná len hlavnú myšlienku alebo autorov zámer, ktorý je mu blízky, a dokáže spracovať len taký text, v ktorom sa nenachádzajú zavádzajúce informácie. Žiaci na tejto úrovni potrebujú pomocné pokyny, čím sa v úlohe majú zaoberať.

Každý tretí, každý štvrtý

Ako by to malo byť? Ideálne by mal žiak vedieť pracovať samostatne, prepájať informácie z viacerých textov a pracovať aj s údajmi, s ktorými sa oboznámil prvýkrát. Mal by dokázať posúdiť vyjadrenia, ktoré si navzájom protirečia, a kriticky zhodnotiť text, ktorý mu nie je blízky. Využiť znalosti z textu v praxi či odhaliť skryté informácie a spracovať ich. Na Slovensku to dokáže len päť percent detí, analytici ich zaraďujú do top skupiny.

