Eko láka klientov aj pracovníkov

Eko je fenomén doby a firmy na Slovensku chcú byť čoraz zelenšie. Triedia odpad, zbierajú staré ošatenie a obmedzujú bežnú spotrebu – jednoducho myslia ekologicky. Trend takýchto podnikov súvisí aj so šetrením firemných nákladov a zmenou uvažovania manažérov i zamestnancov.

11.12.2019, 09:42 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Naznačujú to aktuálne štatistiky. Väčšina Slovákov, až 94 percent, si myslí, že firmy by mali mať popri tvorbe zisku ciele v oblasti zodpovedného podnikania. Mali by chrániť životné prostredie, starať sa o zamestnancov i komunitu vo svojom okolí. Z októbrového prieskumu agentúry Focus pre združenie Business Leaders Forum vyplýva, že firmy by sa mali aktívne angažovať v ochrane životného prostredia a v zmierňovaní vplyvu klimatických zmien. Tento prístup podporuje až 53 percent opýtaných. Podobné zistenie priniesol októbrový Eurobarometer, kde klimatické témy zaradilo medzi priority až 25 percent oslovených Slovákov. Najviac ich trápi narastajúce množstvo odpadu, znečistenie ovzdušia, riek i jazier a odlesňovanie.

V inováciách zaostávame

Úsporné žiarovky, elektronické faktúry, elektromobily, zateplenie budov – tieto i ďalšie opatrenia šetria nielen životné prostredie, ale aj rozpočty podnikateľov. Využitím LED osvetlenia možno priemerne usporiť až 80 percent celkovej spotreby energie. Pri starších kancelárskych budovách alebo výrobných halách sa oplatí investovať do zateplenia, ktoré môže znížiť účty až o 45 percent. Ročné firemné úspory sa potom pohybujú v tisíckach eur, podľa množstva a dôslednosti opatrení.

V súčasnosti však podľa zistení TRENDU nie sú známe žiadne rebríčky, ktoré by prezrádzali stav, ako sú na tom tuzemské firmy aktívne v oblasti životného prostredia. Situáciu ako-tak ilustruje index ekologických inovácií krajín EÚ, ktorý porovnáva 16 parametrov vrátane ekoinovácií vo firmách. Slovensko sa v ňom v roku 2017 umiestnilo až na 21. mieste. Okrem západoeurópskych krajín nás predbehlo Česko, Litva aj Chorvátsko. Hoci podľa Petry Cséfalvayovej, spoluzakladateľky Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, aj na Slovensku vidíme snahy verejnej správy a úradov o zlepšenie, je to tŕnistá cesta. „Cirkulárny systém musí stáť na jasných dátach, ktoré sú v mnohých oblastiach nedostatočné alebo chýbajú.“ Nedostatky sa prejavujú aj v slabej spolupráci medzi jednotlivými rezortmi.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť