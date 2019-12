Ficovi poslanci vytvorili svetovú raritu

Tak dlho sme poškuľovali po Rumunsku či Česku, kde prokurátorky zatvárajú politikov, až sa ten výdobytok právneho štátu dostal aj k nám – polícia a prokuratúra si trúfli na trestné stíhanie expremiéra. Hoci už nie je v úrade, stále stojí na čele najsilnejšej vládnej strany a v rukách má reálnu moc. Tú Robert Fico aj expresne rýchlo ukázal, keď hneď na druhý deň po oznámení jeho obvinenia prišla správa o začatí trestného stíhania aj jeho úhlavnému rivalovi Andrejovi Kiskovi. Pravdepodobnosť, že ide o náhodu, je asi taká veľká ako tvrdenie, že Marian Kotleba rozdával chudobným rodinám šeky na 1 488 eur bez skrytého odkazu na nacistickú ideológiu.

11.12.2019, 09:41

Hodnotiť vznesenie obvinenia proti Ficovi môže zvádzať na nesprávne závery. Bola by chyba vnímať ho s pocitom zadosťučinenia. Nositelia tejto optiky sa ničím nelíšia od voličov Smeru, ktorí zase v tejto veci prežívajú pocit krivdy. Obom skupinám uniká podstata toho, čo sa stalo: špeciálny prokurátor Tomáš Honz vyslal jasný signál, že zahrávať sa so šírením rasovej nenávisti je nebezpečné a nemožno ho prejsť mlčaním ani pri najmocnejších ľuďoch v krajine. Práve oni majú veľký vplyv na verejnú mienku a utváranie hraníc toho, čo je tolerovateľné a čo nie. Preto je namieste posudzovať ich správanie a výroky prísnejšie než krčmové reči chlapov pri pive.

Robert Fico si vybudoval paralelný svet vlastných zásluh a dobrodení, ktoré pre túto krajinu vykonal. Hlboko verí, že kladenie vencov na pamätníky a formálne uctievanie SNP každý rok v auguste počas osláv je dostatočný dôkaz toho, že on je iný než kotlebovci. Má pocit, že ak fašistov všetci tak neznášajú, mali by mu byť vďační, že s nimi (zatiaľ) nevytvoril vládu, a nie hádzať ho do jedného vreca s odsúdeným Milanom Mazurekom, ktorého stíhanie takisto inicioval T. Honz.

Obvinenia Igora Matoviča, že zo strany R. Fica je to celé účelová hra, v ktorej mu vyhovuje úloha martýra, sú bludy. Predseda Smeru chorobne trpí nedostatkom verejného uznania a všeobecnej úcty. Je presvedčený, že si zaslúži doživotný rešpekt spojený s vysokou funkciou a nie obálku s obvinením. Trúfalosť nejakého snaživého prokurátora ho navyše uberá o autoritu vodcu, ktorý má stále všetky dôležité procesy v štáte pod kontrolou. To nemôže strpieť.

V reakcii na Ficovo obvinenie predstúpil pred novinárov poslanecký klub Smeru ako jedna skupina a všetci sa hrdinsky prihlásili k rovnakému názoru, za ktorý ich predsedu stíhajú. Spolu s príklonom k Mazurekovým rasistickým názorom si adoptovali aj stihomam svojho predsedu. Polícia a prokuratúra, ktoré už celé roky vedú a personálne obsadzujú nominanti Smeru, vraj konajú pod vplyvom médií a zastrašujú svoju vlastnú stranu. Smer sa po desiatich rokoch vlády prepracoval k svetovej rarite – ako vládna strana je prenasledovaný vládnou mocou. Inými slovami: snaží sa zničiť sám seba a v tom má nepochybne pravdu.