Hviezdne vojny – stroj na peniaze

Polovica decembra predstavuje pre filmových fanúšikov už od roku 2015 sviatok. Každé dva roky totiž práve v tomto termíne vstupuje do kín nový diel kultovej ságy Star Wars. Oslavovať nebudú len milovníci príbehov z ďalekej – preďalekej galaxie. Hviezdne vojny sú už od roku 1977, keď sa prvýkrát predstavili svetu, jedným z najväčších kasových trhákov.

11.12.2019, 09:42

Inak to nemá byť ani v prípade najnovšej epizódy, ktorá nesie podtitul Vzostup Skywalkera a ktorá pomyselne uzavrie ďalšiu, už tretiu trilógiu hlavnej dejovej línie Hviezdnych vojen. Nový film, ktorý rovnako ako snímka Star Wars: Sila sa prebúdza (2015) nakrútil talentovaný režisér J. J. Abrams, do svetových kín uvedie veľmi úspešná spoločnosť Walt Disney. Podľa prognóz by snímka opäť mala len za prvý víkend utŕžiť stovky miliónov dolárov.

Ochladenie

„Disney a Lucasfilm na základe predchádzajúcich predpredajov odhadujú, že len v severoamerických kinách za premiérový víkend utŕžia 175 až 200 miliónov dolárov. Tá suma sa síce ani náhodou nepribližuje rekordnej snímke Avengers: Endgame, ktorá za rovnaký čas utŕžila 357 miliónov dolárov, napriek tomu sa Vzostup Skywalkera zaradí medzi najúspešnejšie premiéry všetkých čias,“ uviedla Rebecca Rubinová z magazínu Variety. Zároveň pripomína, že obe predchádzajúce epizódy Star Wars boli za prvé víkendy predsa len silnejšie, než štúdio očakáva pri tohtoročnom filme.

Chladnúci záujem o fenomén Hviezdnych vojen potvrdzujú aj konečné čísla. Kým Epizóda VII celosvetovo utŕžila viac ako dve miliardy dolárov, hrubé tržby Epizódy VIII boli o 700 miliónov dolárov nižšie. To isté platí na slovenskom aj českom trhu.

