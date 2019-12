Mestá plačú, že nemajú peniaze. Poplatok za rozvoj zaviesť nechcú

Počas decembra si mnohé mestá a obce na Slovensku odsúhlasujú vyššie dane a poplatky na budúci rok. Niekde ide o zvýšenie v desiatkach, inde aj stovkách percent. Napríklad Trnava zvýšila daň z bytov a domov skoro trojnásobne, z 35 centov na jedno euro za štvorcový meter.

Zvyšovanie daní a poplatkov vysvetľujú samosprávy tým, že ich dlhé roky nemenili. Navyše tvrdia, že im štát v tomto roku hodil na plecia viacero nových povinností, ktoré stoja peniaze. Napríklad starostlivosť o chodníky, vyššie platy úradníkov, zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu fyzických osôb či obedy „zadarmo“ v školách. To je síce pravda, ale mestá a obce mali v posledných rokoch naozaj bohaté časy, keďže do ich pokladníc plynuli vyššie príjmy z podielových daní od ľudí. Tí zarábali viac, keďže rástli mzdy aj zamestnanosť.

Dvíhanie daní ako súťaž

Pozitívny trend rastu príjmov sa však môže v ďalších rokoch zmeniť. Prognóza príjmu z podielových daní je nepriaznivá. Prešov napríklad odhaduje, že v budúcom roku jeho príjem z podielovej dane poklesne približne o dva milióny eur. Trenčín ráta s výpadkom jedného milióna.

„Aj preto počítame so zvýšením jednotlivých sadzieb miestnych daní od 24 do 25 percent. Keby sme sadzby neupravili, museli by sme šetriť na opravách ciest a chodníkov, na rekonštrukciách budov či na verejnej doprave,“ vysvetľuje hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

