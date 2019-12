Najväčší slovenský hodinár si vychoval nasledovníkov

Nástup digitálnych hodiniek v osemdesiatych rokoch minulého storočia i neskoršie sledovanie času na mobiloch klasické mechanické hodinky takmer pochovali. Na trhu ich udržalo to, že sú stále imidžovým doplnkom úspešných mužov a ženy ich zasa nosia ako šperky. Napriek tomu na Slovensku zostala posledná dvadsiatka hodinárov, ktorí klasické „mechaniky“ poznajú dokonale. Respektíve na nich opravia čokoľvek.

11.12.2019

O to dôležitejšie je, že práve hodinár, ktorý má na Slovensku nielen desať hodinárstiev, ale už skoro dve desaťročia rozvíja ako jediný aj vlastnú značku náramkových hodiniek, si vychoval nasledovníkov. Dvoch synov už má vo firme. Tretí sa práve pripravuje na hodinárske štúdiá. Reč je o rodine Františka Prešinského z Veľkého Cetína pri Nitre, ktorý prvé hodinky opravil už pred 43 rokmi.

Hodinárstvo popri bubnovaní

V jednom zo svojich nitrianskych hodinárstiev F. Prešinský rozpráva o tom, že o hodinárstve pôvodne ako mladý chlapec ani neuvažoval. Jeho najväčším koníčkom bola hudobná kapela s kamarátmi, v ktorej hral na bicích. A dokonca si tak neskôr s celou partiou privyrábali na zábavách. „Už za socializmu sme mali z hrania na zábavách taký malý kapitalizmus,“ spomína F. Prešinský. Dodáva, že popri hudbe sa od základnej školy venoval hodinárstvu. Priviedla ho k nemu mama. Videla v ňom dobré živobytie, a tak ho synovi navrhla. „Mamkin návrh sa mi páčil, lebo popri hudbe ma bavila aj technika. A hodiny sú veru poriadne precízna technika. Nedajú sa robiť rýchlo, ale iba precízne a s citom, inak to nedopadne dobre. Kvalita a presnosť je pre úspech v hodinárstve prvoradá,“ začína o svojom podnikaní hovoriť F. Prešinský.

Hodinárstvo musel ísť študovať za bývalého socialistického Československa do Česka. Na Slovensku taká škola vôbec nebola. Rovnako ako tu nebola – ani dodnes nie je – žiadna fabrika na hodiny. Na Slovensku za jeho školských čias existovala iba jedna hodinárska škola pre hendikepované deti v Bratislave. On odišiel na školu do Nového Města nad Metují, kde sa vyrábali hodinky známej značky Prim.

