Príde na „Strapatého“ mráz alebo Ficova podnikavá mládež

11.12.2019

Ján Počiatek bol v Smere vždy tak trochu v tieni svojho kamaráta, rovesníka a biznisového partnera Roberta Kaliňáka, ktorý ho do politiky dotiahol. J. Počiatek nikdy nemal v strane významnejšiu funkciu (otázne je, či o ňu vôbec stál), vo vláde bol síce podpredsedom, no zraky sa aj tak vždy upierali skôr na jeho parťáka.

Jediné, v čom Počiatek Kaliňáka predbehol, a to výrazne, boli zárobky počas prvých dvoch vlád Roberta Fica. Kým podnikateľ a minister Kaliňák zarobil za osem rokov „len“ 2,8 milióna eur, Počiatek si prilepšil rovno o štyri. Ako? „Investovaním na finančných trhoch.“ Bližšie vysvetlenie legislatíva v roku 2016 od J. Počiatka nevyžadovala.

O tom, čo presne znamenalo investovanie na finančných trhoch, môžeme len filozofovať. Je vyzradenie konverzného kurzu slovenskej koruny a eura investíciou na finančnom trhu? Je ním urýchlené vyplatenie miliónov eur na Cyprus? Alebo je to azda manipulácia analýz výstavby diaľnic? Nevedno.

To, že mal J. Počiatek od začiatku výnimočne vyvinutý zmysel pre biznis, ukázala aj nahrávka z trezoru mafiána Mariana Kočnera. Ak by to bolo len rozplývanie nad klebetou, úprimný obdiv k Jánovi Slotovi, ktorý pri dvojmiliardovom biznise s emisiami „oholil“ Fica (a okrem neho hlavne štát), dokonale dokumentuje mentálny svet, v akom sa kasta podnikateľskej mládeže Smeru počas rokov 2006 až 2010 nachádzala.

