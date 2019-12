Príjemné prekvapenia i rušivé detaily

11.12.2019, 09:41 | Martin Marec

Bory Home I tvorí deväť samostatných bytových domov rozdelených do dvoch typov. Majú síce identickú architektúru a rovnakú kvalitu vyhotovenia, ale rozdiely sú vo vnútornom usporiadaní domov a v dispozícii. Bytové domy typu A majú dva samostatné vchody a schodiská, na každom poschodí sú iba tri bytové jednotky. Majú praktické dispozície s pohodlnými lodžiami širokými 1,6 metra. Bytové domy typu B majú jeden vchod a schodisko. Na každom poschodí sa nachádza osem bytov. Majú praktické dispozície aj lodžie (1,3 m). Nie sú však už také pohodlné ako v domoch typu A.

V suteréne sú pivničné kobky predelené typizovanými priečkami. Je ich menej ako bytov, čo je na škodu. Parkovanie je zabezpečené v čiastočne zapustených garážach a v okolí bytových domov.

Spoločné priestory

Vstupné priestory sú vytvorené hliníkovými zasklenými stenami a dverami na čip. V zádverí sú oceľové schránky, ktoré nie sú osadené ideálne – vyčnievajú do priestoru. Schodisko a chodby sú aj prirodzene osvetlené, čo v novostavbách nie je pravidlom. Majú podlahy z keramickej dlažby, zábradlia sú oceľové. Na odstavenie kočíkov a bicyklov sú určené miestnosti so stojanmi, no na tento účel sa asi budú využívať minimálne. Počas obhliadky trónili v spoločnej chodbe. Do komunikačného priestoru zasahujú aj hasiace prístroje.

Garážové státia majú protiprašnú úpravu podlahy – strojne hladeným vsypom do betónu. Veľkosti parkovacích miest sú štandardné a komunikácia dostatočne široká. Inštalácia inžinierskych sietí je v týchto priestoroch ukážkovo zrealizovaná.

