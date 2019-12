Tá naša zelená jadrová a uhoľná Európa

11.12.2019, 09:41

Českého poslanca Európskeho parlamentu za ODS Alexandra Vondru po rokoch, keď si dal trochu vynútenú pauzu, politika znovu baví. Chartista, ktorý okúsil komunistický kriminál, pravá ruka Václava Havla z novembra 1989 je znovu tak trochu disidentom.

S politickou históriou, ktorá zahŕňala aj posty podpredsedu vlády pre EÚ, ministra zahraničných vecí či veľvyslanca v USA, mohol byť spolu s Poliakom Radosłavom Sikorským ďalšou stredoeurópskou hviezdou zahraničného výboru Európskeho parlamentu. A. Vondra sa však rozhodol pre úlohu disidenta a dal sa zapísať do najzelenejšieho zo zelených výborov – výboru pre životné prostredie.

„A čo Uršula, tá prejde?“ komentoval hlasovanie o novej Európskej komisii na čele s Ursulou von der Leyenovou, keď sme sa pred niekoľkými dňami stretli. „Ale vieš, čo chcel urobiť [Európsky parlament – pozn. TREND] hneď po hlasovaní. Vyhlásiť stav klimatickej núdze pre celú Európsku úniu! Zelené šialenstvo sa začína!“ Ďalej sme sa už nedostali, lebo prišiel hlúčik študentov, ktorí sa chceli s politikom vyfotiť. A on sa fotí rád.

To, o čom hlaholil A. Vondra, sa posledný novembrový štvrtok skutočne stalo. S dôvetkom, že ide len o rezolúciu. Kto len trochu pozná Európsky parlament, vie, že rezolúcia je jednoducho len papier. Europarlament nemá žiadnu právomoc vyhlásiť v Únii akýkoľvek stav. Ani ten výnimočný, ani stav klimatickej núdze. To isté platí o požiadavke „klimatickej neutrality Európy do roku 2050“ a ďalších zelených záväzkoch obsiahnutých v rezolúcii. Ale na druhej strane, signál to je. Aj U. von der Leyenová si dala zelenú dohodu pre Európu ako prvý bod svojho programu na nasledujúcich päť rokov.

Signály však prichádzajú aj z našej časti Európy. Poľsko má a bude mať uhlie. Bodka. Varšava pred pár týždňami oznámila rozšírenie ťažby v jednej zo svojich najväčších hnedouhoľných baní pri elektrárni Turow, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc s Nemeckom a Českom. Postupne ju chce doťažiť, a to až k hraniciam. Česká vláda hovorí, že s uhlím možno skončí, ale musí dostavať jadrové bloky v Dukovanoch a zrejme aj v Temelíne a že jadro je zelené, nie že nie je. Ak to Čechom pôjde tak ako Slovákom s Mochovcami, tak to nemusí prísť nikdy. Podobne to majú Maďari s Paksom. Obrovská hádka Východu a Západu o zelenú Európu sa práve začína. Hádka o migrantov bola oproti tomu iba taká zábavka.