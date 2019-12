Turecko slávi triumfálny návrat

11.12.2019 | Jarmila Horváthová

Predstavte si, že by sa celá Nitra, Trenčín a Trnava vybrali na dovolenku do jednej destinácie. Spolu takmer 200-tisíc ľudí. Prečo spomíname práve tieto mestá? Pretože spolu majú zhruba toľko obyvateľov, koľko dovolenkárov sa tento rok vybralo zo Slovenska do Turecka.