Zdravotníctvo by z princípu nemalo byť pre nikoho zlatou baňou

Holandsko je pre nás zaujímavou inšpiráciou a rozhodne to nie je v žiadnom prípade klasické trhové prostredie. Je to sociálno-trhová ekonomika ako Slovensko. Nielen zisk poisťovní, ale všetkých subjektov v zdravotníctve je racionálne regulovaný, tvrdí v rozhovore pre TREND Michal Špaňár, generálny riaditeľ Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne.

11.12.2019, 09:41 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Momentálne Slovensko rieši lex Haščák. Na začiatok sa vás opýtam, je Penta najväčší problém slovenského zdravotníctva?

Určite nie. Problém slovenského zdravotníctva je systém sám – jeho nastavenie a množstvo úprav, ktoré ešte chýbajú na to, aby sa dotiahol. Systém v princípe nie je zlý, ale chýbajú mu niektoré pomerne podstatné prvky na to, aby ako celok začal fungovať lepšie. To je základný problém. Plus množstvo nešvárov, ktoré zdravotníctvo sprevádza, ako je nedostatok v plánovaní a vo vízii.

Holandský vzor

Analytici hovoria, že od reforiem ministra Rudolfa Zajaca slovenské zdravotníctvo nepokročilo. Otázka je, kam by malo smerovať. Existuje nejaký model, ktorý by bol pre Slovensko realistický?

