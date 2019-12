Zomrel Paul Volcker, bývalý šéf Fedu, ktorý bojoval proti inflácii

Vo veku 92 rokov zomrel cez víkend bývalý šéf americkej centrálnej banky. Práve Paul Volcker počas vlády Jimmyho Cartera a Ronalda Reagana dokázal posunúť pozíciu šéfa centrálnej banky medzi najsledovanejšie posty v ekonomike, ale najmä skrotiť vysokú infláciu. V reakcii na finančnú krízu pred 10 rokmi navrhol ako poradca prezidenta Obamu opatrenie neskôr známe ako Volckerovo pravidlo, ktoré reguluje podnikanie komerčných bánk. Volcker pôsobil na čele Fedu v rokoch 1979 až 1987. Fed pod Volckerovým vedením začal prudko zvyšovať úrokové sadzby, ktoré v júli 1981 dosiahli rekordných 22,36 percenta. Týmto krokom zabezpečil stabilitu amerického dolára.

Slovensko zaostáva v kvalite a efektívnosti verejných inštitúcií

Slovensko zaostáva za svetom v konkurencieschopnosti ,najmä v kvalite a efektívnosti verejných inštitúcií, inovačnej schopnosti a inovačnej aktivite podnikov, výdavkoch na výskum, vývoj a inovácie a v efektívnosti trhu práce. Naopak, pozitívom je makroekonomická stabilita, ľudský kapitál, vzdelanie, zručnosti a technologická pripravenosť. Vyplýva to z analýzy svetových rebríčkov konkurencieschopnosti, ktorú pripravili ekonómovia z Prešovskej univerzity v rámci projektu Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Hoci je rebríčkov konkurencieschopnosti niekoľko desiatok, vedci sa zamerali na najznámejšie, a to na Globálny index konkurencieschopnosti (GCI), Celosvetový index konkurencieschopnosti (WCI) a Doing business index (DBI).