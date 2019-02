Detí, ktoré učia rodičia, pribúda. Štát plánuje kontroly

Vysokoškolský pedagóg Tomáš Farkaš žije s manželkou v malej obci pri Hlohovci. Majú päťročnú dcéru. Odmietli ju zveriť škôlke a doma ju chcú vzdelávať, aj keď dovŕši školopovinný vek. „Na školách v okolí pretrváva autoritatívny prístup k deťom. Namiesto rozvoja kritického myslenia a kreativity sa pracuje s prežitým konceptom automatického rozmýšľania. Individualita dieťaťa je potláčaná či v lepšom prípade ignorovaná,“ vysvetľuje T. Farkaš, ktorý vyučuje filmový zvuk a hudbu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

06.02.2019

Školy sa podľa neho neprispôsobili vývoju spoločnosti a mentálne uviazli v časoch socializmu. Myslí si, že pre dcéru by klasická školská výučba bola krokom späť. A uvádza príklad: „Dcéra výborne napreduje, učí sa sama čítať aj písať, krásne maľuje. Lenže pritom drží štetec alebo ceruzku nesprávne, päsťou. Viem si predstaviť, že v škôlke by jej ako prvé ten štetec vytrhli z ruky a nútili ju držať ho podľa učebníc.“

Voziť dieťa do školy, ktorá by zodpovedala ich nárokom, si Farkašovci časovo a finančne nemôžu dovoliť. A tak sa pripravujú na domáce vzdelávanie: „Obaja máme pedagogické skúsenosti. Manželka pracuje z domu, takže je to najlepšie riešenie.“

Individuálny prístup

Ilavčania Jozef a Lenka Imriškovci majú s domácim vzdelávaním dlhoročné skúsenosti. Učili doma postupne tri deti. Poslednou kvapkou, pre ktorú sa manželia pre túto metódu rozhodli, bola negatívna skúsenosť najstaršej dcéry so školou. „Niektoré deti sa k sebe správali veľmi zlomyseľne. Johanka sa s tým ťažko vyrovnávala. Jej záujem a nadšenie pre svet okolo upadal, išla dole po všetkých stránkach,“ spomína L. Imrišková, sama vyštudovaná pedagogička.

